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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'cülerin sahte kimlikleri çamaşır makinesinden çıktı - ANTALYA

FETÖ'cülerin sahte kimlikleri çamaşır makinesinden çıktı - ANTALYA

- Ekiplerin, sahte kimlikleri çamaşır makinesinden çıkarma görüntüsü - Şüphelilerin evlerinde bulunan materyaller - Antalya 'da örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 8 şüpheli hücre evlerinde gözaltına alındı - Şüphelilerin sahte kimlikleri ve örgüte ait olduğu belirtilen dokümanları çamaşır makinesinde bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ise çok sayıda digital materyal, sahte kimlik ve para ele geçirildi.Bazı şüphelilerin sahte kimlik ve örgüte ait olduğu belirtilen dokümanları evdeki çamaşır makinesine sakladıkları belirlendi.

Sahte Kimlik Akalan Çamaşır Makinesi 

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