FETÖ'cüler için yapılan cezaevi havadan görüntülendi İzle

-Müdür Kasım Demiralp'ın açıklaması

-İnşaatların drone ile havadan görüntüsü



( KÜTAHYA -ÖZEL)- Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp:- "T ve Ceza İnfaz Kurumu binasının yapımı 30 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanıyor" KÜTAHYA



- Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye’de farklı illerde FETÖ'cüler için yapımına başlanan cezaevlerinin Kütahya'daki inşaatında sona yaklaşıldı. Kurumun Kütahya Müdürü Kasım Demiralp, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz'ın üstün gayretleriyle FETÖ'cüler için yapımı devam eden Parmakören Mahallesi'nde toplam bin 600 kişi kapasiteli cezaevinin Temmuz ayın sonunda faaliyete geçirileceğini ifade etti.

Müdür Demiralp, Kütahya E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yeni binalarda da hükümlülerin rehabilite edilmesi, kurumda konfeksiyon, çini-seramik, kundura, fırın ve unlu mamülleri ile marangoz atölyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Demiralp, "1983 yılında yapılan mevcut cezaevi bugünkü ihtiyaçlara cevap vermemekteydi. Bina ayırca depreme dayanıklı değildi. 270 dönümlük arazi üzerine bir T, bir de Açık Ceza İnfaz Kurumu ile 100 adette lojman yapılmaktadır. İnşaatlar 2017 başlamıştı. Bina 30 Temmuz 2018 itibariyle tamamlanacak. Ceza İnfaz Kurumuz, diğer T tiplerine ayrı olarak iş atölyeleri ağırlıklı. Binada 7 tane iş atölyesi var. Ata sanatımız çini sanatı atölyelerimizde yaşatmak istiyoruz. Türkiye genelinde 48 tane mağazamız var. Bu mağazalarımıza ürün yetiştiriyoruz. Aynı zaman da kültür elçiliği de yapıyoruz.İnsanların topluma kazandırılması için büyük çalışmalar ve faaliyetler var. Yeni infaz kurumuzda da 7 tane büyük atölye yaptık. Bir atölyede yılda 500'ye yakın hükümlü eğitim görüyor. 1995 yılından bu yana kurumuzda 5 bin kişiye eğitim verildi" diye konuştu.

Yeni cezevinin kapasitesiyle ilgili de bilgi veren Müdür Demiralp, "T tipi cezaevilerinde kapasite binin üzerinde oluyor. Ama bu bin 500 olur. Açık Ceza İnfaz Kurumuzda da 600 kişiliktir" ifadelerini kullandı. Yapımında son aşamaya gelinen Kütahya Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun inşaatı, havadan da görüntülendi.

