Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ’cü eski askerler sınırı geçemedi İzle

FETÖ’cü eski askerler sınırı geçemedi İzle

Yakalanan Fetö'cülerin fotoğrafları

( ŞIRNAK )- Şırnak’tan yasadışı yollarla Irak’a kaçmaya çalışan 2 eski asker, kıskıvrak yakalandı ŞIRNAK

Para Cezası Sahte Kimlik Akalan Irak Trol 


- Şırnak’ın Uludere ilçesinden Irak’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan eski astsubaylar Cumhur Mesut Akkaya ile Ömer Canbulat, sınırı geçemeden kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Özel Harekat Birliği tarafından, Uludere ilçesi Andaç köyü mevkisindeki Türkiye-Irak sınırında yapılan kontrollerde sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, şahıslardan birinin Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan aranan 672 sayılı KHK ile TÜBİTAK’tan ihraç edilen eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya olduğu belirlendi. 2 şahsın da Akkaya’nın oğlu ve kızı olduğu tespit edildi. Akkaya’nın üzerinde, “Oğuz Tunç” adına düzenlenmiş sahte kimlikte bulundu. Diğer şahsın ise, hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” bulunan ve 672 sayılı KHK ile TÜBİTAK’tan ihraç edilen eski astsubay Ömer Canbulat olduğu öğrenildi. Akkaya, Uludere Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Şırnak T Tipi Cezaevine gönderildi. Canbulat ise, Uludere Sulh Ceza Hakimliğince “yasadışı sınır geçiş” suçundan 3 bin TL para cezası verilerek serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı