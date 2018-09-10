FETÖ’cü eski askerler sınırı geçemedi İzle



- Şırnak’ın Uludere ilçesinden Irak’a yasadışı yollarla geçmeye çalışan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan aranan eski astsubaylar Cumhur Mesut Akkaya ile Ömer Canbulat, sınırı geçemeden kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Özel Harekat Birliği tarafından, Uludere ilçesi Andaç köyü mevkisindeki Türkiye-Irak sınırında yapılan kontrollerde sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, şahıslardan birinin Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan aranan 672 sayılı KHK ile TÜBİTAK’tan ihraç edilen eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya olduğu belirlendi. 2 şahsın da Akkaya’nın oğlu ve kızı olduğu tespit edildi. Akkaya’nın üzerinde, “Oğuz Tunç” adına düzenlenmiş sahte kimlikte bulundu. Diğer şahsın ise, hakkında “yurtdışına çıkış yasağı” bulunan ve 672 sayılı KHK ile TÜBİTAK’tan ihraç edilen eski astsubay Ömer Canbulat olduğu öğrenildi. Akkaya, Uludere Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Şırnak T Tipi Cezaevine gönderildi. Canbulat ise, Uludere Sulh Ceza Hakimliğince “yasadışı sınır geçiş” suçundan 3 bin TL para cezası verilerek serbest bırakıldı.

