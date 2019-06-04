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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ'cü Emre Uslu açık açık söyledi: 'Biz olmasaydık Ekrem İmamoğlu...'

FETÖ'cü Emre Uslu açık açık söyledi: 'Biz olmasaydık Ekrem İmamoğlu...'

PKK ' lı Duran Kalkan ve Bese Hozat ' ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ' na bir uyarı da FETÖ ' cü Emre Uslu ' dan geldi. Uslu, yayınladığı video ile İmamoğlu'na ' İpin elimizde ' mesajı verdi.

Başkan Adayı Emre Uslu Duran Kalkan Türkiye Ekrem İmamoğlu 


FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçilerinden Emre Uslu, yayınladığı bir video ile Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oylarda en az HDP kadar FETÖ'nün de katkısı olduğunu söyledi.

' EKREM İMAMOĞLU BİZİM OYLARIMIZLA KAZANDI! ' DEDİ

Uslu, videosunda ' Neresinden bakarsanız bakın Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta kazanmasında cemaatçilerin (FETÖ'CÜLERİN) oyu en az Kürtlerin oyu kadar stratejik olmuş. ' ifadelerini kullandı.

' FETÖ OY VERMESE İMAMOĞLU GÜNDEM BİLE OLMAYACAK '

FETÖ olmasa İmamoğlu'nun gündem bile olamayacağını belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: ' Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz. ' -Sabah-

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