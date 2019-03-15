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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ borsasının kilit ismi yeniden gözaltına alındı

FETÖ borsasının kilit ismi yeniden gözaltına alındı

arşiv-

( BURSA -ÖZEL)- Son çıktığı duruşmada tahliye edilmişti savcının itirazıyla yeniden gözaltına alındı BURSA

Suç Örgütü Mahkeme Savcısı Irak 


- Bursa'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü veren ve Temmuz ayında yapılan operasyonla gözaltına alınarak tutuklanan E.E.Ç. çıkarıldığı son mahkemede tahliye edilmişti. E.E.Ç. Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar görülen duruşmalarda peyderpey serbest bırakılırken son duruşmada da örgüt lideri olduğu iddia edilen E.E.Ç. tahliye edildi. E.E.Ç'nin tahliye kararına mahkeme savcısı tarafından itiraz edildi. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen E.E.Ç. aynı suçlamayla KOM ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden E.E.Ç'nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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