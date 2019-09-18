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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ borsasının kilit ismi duruşmada ağlayarak tahliye istedi

FETÖ borsasının kilit ismi duruşmada ağlayarak tahliye istedi

20.07.2018 tarihinde geçilen Bursa'da FETÖ sanıklarından rüşvet alındı iddiası başlıklı haberin arşiv görüntüleri

( BURSA ) - BURSA

Kalp Hastası Suç Örgütü Dolandırıcılık Şahit Irak 


- Bursa'da FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ağlayarak savunma yapan Eyüp Ensar Ç. tahliyesini istedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturmalarında tutuklananları para karşılığında tahliye vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şebekenin lideri olduğu öne sürülen Eyüp Ensar Ç.'nin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Haklarında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Yargılama sürecinde Eyüp Ensar Ç.'nin dışındaki sanıklar serbest bırakıldı. Eyüp Ensar Ç., duruşmada daha önceki ifadelerini tekrarladı. "50 bin lira verdim" Mahkemede şahit olarak dinlenen S.D., "8. Asliye Ceza Mahkemesi'nden İstabul Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir dosyam vardı. Bu duruşmada yeniden yargılanmak istedik. Eyüp Ensar Ç. ile tanıştık. Kendisinin tanıdık avukatı olduğunu ifade ederek 50 bin lira istedi. Parayı verip vekalet verdim, karara itiraz edildi ama bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine parayı istedim ve geri aldım. Zararım sadece benim cahilliğimden, şikayetçi değilim" dedi.
Ağlayarak ifade verdi Şahidin dinlenmesi ve savcının mütalaasından sonra söz alan Eyüp Ensar Ç., ağlayarak savunma yaptı. Eyüp Ensar Ç., "Bu konulardan şahsıma 1 lira para geçmedi. İnsanlara yardımcı oldum. 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kaldım. 1 hafta sonra tekrar tutuklandım. Toplam 14 aydır tutukluyum. 3 çocuğum da okuyor. İlk çocuğum kalp hastası. Geçen sene okulu yarıda bıraktı. Bu yıl tekrar yazdırdık. Ailem ve ben mağduruz" dedi.
Mahkeme heyeti, Eyüp Ensar Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, aynı suçtan yargılanan avukat O.Ö.T.'nin evraklarının akıbetinin Adalet Bakanlığı’ndan sorulması ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (AF-MŞ)
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