FETÖ ablalarına operasyon: 3 gözaltı İzle

-Şüphelilerin sağlık raporundan çıkartılarak polis aracına alınması



( KONYA ) KONYA



- Konya’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kadın gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütte mahrem ablalık yaptığı belirlenen 4 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 kadın gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yüzlerini gizlerken sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü.

