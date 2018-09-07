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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ ablalarına operasyon: 3 gözaltı İzle

FETÖ ablalarına operasyon: 3 gözaltı İzle

Şüphelilerin araçtan indirilmesi ve hastaneye girmesi

Polis Aracı Hastane Mahrem Yakalama Kararı Sağlık Raporu 

-Şüphelilerin sağlık raporundan çıkartılarak polis aracına alınması

( KONYA ) KONYA

- Konya’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 3 kadın gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütte mahrem ablalık yaptığı belirlenen 4 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 3 kadın gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yüzlerini gizlerken sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü.
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