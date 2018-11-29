Fetih Müzesi’ne “Deli” oldular...'Deliler' filmi oyuncuları Fetih Müzesi’nde Haberi

-Oyuncuların röportajı

-Başkanın açıklamaları



( BURSA ) Fetih Müzesi’ne “Deli” oldular..."Deliler" filmi oyuncuları Fetih Müzesi’nde BURSA



- Osmanlı’daki cesur savaşçıları anlatan “Deliler Fatih’in Fermanı” filminin oyuncuları, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni hayranlıkla gezdi. Osmangazi Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi yeni vizyona giren “Deliler Fatih’in Fermanı” filminin oyuncularını ağırladı. Filmin başrol oyuncularından Cem Uçan, İsmail Filiz, Batın Uçan ve Baran Öztürk, Bursa’nın fethinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı dünyanın en büyük tam panoramik müzesini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gezdi. Müzenin ihtişamına ve sanatsal çalışmalarına hayran kalan oyuncular, dev yapıda Osmanlı tarihinin en iyi şekilde anlatıldığını söyledi.



Filmin yapımcısı ve başrol oyuncularından Cem Uçan, Fetih Müzesi’nin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, “Müzeye girdiğimizden beri şok halinde etrafı inceliyoruz. Böylesine muhteşem bir eseri hayata geçirdiği için Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyoruz. Burada inanılmaz bir sanat var. Bursa’nın fetih gününe dair günlük hayatı burada âdetâ yeniden yaşadık” dedi.

Kendilerinin de tarihi dizi ve sinema filmlerinde rol aldıklarına dikkat çeken Uçan, “Rol aldığımız filmlerdeki dekorlarda çok büyük şehirler kuruluyor. Tarihi daha geniş alanlarda anlatabiliyoruz. Film platolarından daha sınırlı bir yerde tarih sahnesini anlatabilmek çok büyük bir başarı. Bu mükemmel müzeyi Türkiye’ye kazandıran başkanımız ve emeğe geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Fetih Müzesi’ne ziyarete gelen vatandaşlar da oyunculara büyük ilgi gösterirken, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

