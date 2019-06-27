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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fetih Müzesi’ne bir ödül daha Haberi

Fetih Müzesi’ne bir ödül daha Haberi

ÖDÜL TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

Atmosfer Mimari Ziyaretçiler 


- Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa Sivil Toplum Derneği (Bursa Sivilay) tarafından 2018 yılı Kente Katkı Ödülü’ne lâyık görüldü.
Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, eşsiz mimarisi ve büyüleyici atmosferiyle ziyaretçilerini etkilerken, aldığı ödüllerle de takdir topluyor. Mart ayında Su ve Teknoloji Derneği tarafından ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’ne lâyık görülen ve geçen hafta Tarihî Kentler Birliği’nin ‘Müze Özendirme Ödülü’nü alan Fetih Müzesi’ne son olarak Bursa Sivilay tarafından ‘2018 Kente Katkı Ödülü’ verildi.
Bursa Sivil Toplum Derneği’nin geleneksel “2018 Yılı Sivilay Kente Katkı Ödülleri” Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kısa bir süre önce açılmasına rağmen şehir kültür ve turizmine sağladığı katkılardan dolayı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin ödülünü Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, Bursa Sivilay Başkanı Okan Aras’tan aldı. Fetih Müzesi’nin dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olduğunu belirten Halil Döner, “Müzemiz açıldığı günden beri 500 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bursa’ya turizm anlamında çok önemli katkı sağlayacak. Şehrimiz ve ülkemizin tanıtımı adına önemli bir eser olan müzemizin ödüle lâyık görülmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.
(MŞ-Y)
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