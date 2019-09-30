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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fethullah Gülen darbeci Sisi'nin kanalına konuştu!

Fethullah Gülen darbeci Sisi'nin kanalına konuştu!

Darbeci Sisi ' nin Mısır ' daki kanalı TEN TV, FETÖ elebaşı Gülen ile mülakat yaptı. TEN TV sunucusu El Dihi, Pensilvanya'daki malikanesine giderek yaptığı söyleşide terörist başı Gülen ' in darbeci Sisi için 'muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri' şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı. El Dihi Gülen ' in darbeci Sisi ' ye dua ettiğini de ifade etti.

Pensilvanya Mısır 

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