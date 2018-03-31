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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fethiye'ye yaz erken geldi

Fethiye'ye yaz erken geldi

plajdan görüntü

Yarış Yamaç Paraşütü Kuş Bakışı Güneşli Hava Güneşli 

-denize girenler
-çocuklardan görüntüler
-paraşütlerden görüntüler
-Eser Kuş röportaj
-Mert Dağlı röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahillere koştu. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na gelen yerli ve yabancı tatilciler, kumların üzerinde güneşlenip denize girdi. Bazı vatandaşla ise sahil boyunda yürüyüş yaptı. Plajın kumlarında oynayıp denize giren çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Macera tutkunları da Babadağ’ın bin 200 metre pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak Ölüdeniz’i kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Akdeniz kupası kürek yarışları için Fethiye’ye geldiklerini ifade eden Eser Kuş "Hava ve deniz çok güzel yüzdük çok iyi geldi. En güzel doğal, huzur, aynı anda yani müthiş diyebilirim. Ölüdeniz müthiş bir yer" dedi.
Fethiye'ye tatile gelen Mert Dağlı ise "Ölüdeniz çok güzel ve hoş yer, ülkemizin önemli yerlerden bir tanesi. Deniz çok temiz. Burası doğa ile içi içe bir yer" diye konuştu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede güneşli havanın etkisini artırarak sürdüreceğini tahmin ettiklerini bildirdi.
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