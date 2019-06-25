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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fethiye Körfezi'nin rengi değişti - MUĞLA

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti - MUĞLA

- - Fethiye Körfezi'nden genel görünüm - Deniz suyundan görüntüler - Teknelerden detaylarFethiye Körfezi'nin rengi değiştiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Körfezi'nde suyun renginin sarı ve yeşile dönmesi vatandaşlarda tedirginlik yarattı.Özellikle Çalış mevkisi ve kıyı boyunca suyun rengi sarı ve yeşil tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizi görüntüledi.Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri sudan numune aldı. Alınan numunelerin, Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildiği belirtildi.Sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı, olası bir kirlilik yaşanırsa ilgili kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı kaydedildi.

Laboratuvar Sudan Borat 

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