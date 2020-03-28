Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Fethiye’deki villa cinayetinde bir tutuklama

Fethiye’deki villa cinayetinde bir tutuklama

- zanlının hastaneden çıkması

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Cinayet 

-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesindeki villada birlikte yaşayan İngiliz uyruklu kadın ile adamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisinde 21 Mart’ta villada birlikte yaşayan Hasan Tayfun Baransel (71) ile Viviant Bants (63) bıçaklanarak öldürüldüğü olayın faillerinin yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geniş çaplı araştırma başlattı. Jandarma ekiplerinden oluşturduğu özel ekip bölgede bulunan yaklaşık 20 güvenlik kamerasının ve 40 saatlik görüntü kaydı inceledi. Ekiplerin yaptıkları araştırmanın ardından olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. (40) Yeni Mahalle'de kaldığı evde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüsnü Ö. nöbetçi mahkeme tarafında tutuklanarak Eşen T Tipi Ceza Evine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı