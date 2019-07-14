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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Fethiye’deki orman yangını söndürüldü

Fethiye’deki orman yangını söndürüldü

drone görüntüsü

İlk Müdahale Orman Yangını Helikopter Yükselen Yangına Müdahale 

-yangına müdahale
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Fethiye’de çıkan orman yangını söndürüldü. Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerince, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Patlangıç Mahallesi Hıdırlık Mevkindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde 40 yangın söndürme işçisi ve 10 kişilik belediye personeli, 5 helikopter ile havadan, 6 arazöz, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 2 belediye arazözü ile karadan müdahalede etti. Yangında, yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
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