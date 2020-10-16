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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu

- uyuşturucu alış verişi güvenlik kamerasına yansıdı

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-- ekiplerin aramaları
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltın alınan 2 kişiden, biri tutuklanarak ceza evine gönderildi. Uyuşturucu alış verişi güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde istihbarat alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri narkotik köpeği Hera’nında katıldığı uyuşturucu 5 adrese eş zamanlı operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı baskında, evde yapılan aramada 11 parça halinde 178.70 gr esrar, 3 parça halinde 3.48 gr Metamfetamin, 2 adet Sentetik hap, 2 adet Ecstasy ve 1 adet ruhsatsız tabanca el geçirildi. Operasyonda ekipler tarafından gözaltına 2 kişi, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bir kişi Uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanıp ceza evine gönderilirken, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan Uyuşturucu alış verişi bir iş yerini güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda bir kişinin motosiklet ile yolda durup ve bir başka kişinin de yaya olarak gelmesi ve alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.
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