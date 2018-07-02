Fethiye'de trafik kazası kamerada: 2'si ağır 4 yaralı

-Yaralıların güneşten korunması

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Meraklı vatandaşlar

-Polis ekiplerinini çalışması

-Araçlardan görüntüler

-Detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar ve 112 motorize ekipleri tarafından ambulans gelene kadar sıcak havadan etkilenmemesi için battaniye montlarla korundu. Edinilen bilgilere göre; Devran Beken idaresindeki 48 FA 605 plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi 191 ile 171 Sokak kavşağında sürücüsü tespit edilemeyen ve arkasında tekne bağlı olan 07 TN 352 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak biri kanala düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Beken ile yanında yolucu olarak bulunan Alkan Kaya ile diğer araçtaki Metin Erten ve Semih Erten yaralandı. Yaralıları güneşten korumak için bazı vatandaşlar ve sağlık görevlileri battaniye montlarla korudu. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Metin ve Semih Erten’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

