Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fethiye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Fethiye'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Zanlının adliyeye gelişi

Bıçaklı Kavga 

-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde, çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçenin turistik merkezi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Fikret Ö. otelde bulunan İsmail Işık ile tartışarak bıçakla öldürmüştü. Olay sonrası Jandarma ekiplerine teslim olan Fikret Ö., Fethiye Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı