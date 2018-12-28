Fethiye’de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı İzle

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça tarihi eser ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı şahıslara yönelik çalışma başlattı. Akarca Mahallesi’nde ellerindeki tarihi eseri satacaklarını tespit eden ekipler şahısları takibe aldı. Uzun süre takip eden polis ekipleri şüphelilerin araçlarını durdurdu. Araçta yapılan aramada 24 ve 8 santimetre büyüklüğünde iki heykel ile 164 parça değişik ebatlarda tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.Ç, A.B, Ü.U. ve A.E’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen eserlerin, Fethiye Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği ve ait olduğu dönemlerin inceleme sonucu ortaya çıkacağı bildirildi

