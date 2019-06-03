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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye'de sürücüler drone ile denetlendi Haberi

Fethiye'de sürücüler drone ile denetlendi Haberi

- drone ile denetim

Güzergah Trafik Kuralları Bayram Tatili Emniyet Kemeri Aşırı Hız 

-- ekiplerin uygulaması
-- detaylar

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunlaşan yollarda Jandarma ekipleri dronlu denetim yaptı. Trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere cazai işlem uygulanırken trafik akışının aksadığı bölgelerde ek tedbirler alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bayram tatili dolayısıyla özellikle turistik merkezler Ölüdeniz güzergahlarda uygulama ve yol kontrolü yaptı. Fethiye-Ölüdeniz yolunda yapılan uygulamaya trafik, asayiş, mobil plaka tanıma sistemi (PTS) uygulamaları drone ve 20 personel ile gerçekleştirildi.
Uygulamada sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takmanın önemi anlatılırken sürücülere de aşırı hızın getirdiği olumsuzluklardan söz edildi. Denetimler sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik denetimleri ve uygulamaların sıklıkla değişik bölgelerde yapılacağı belirtildi. Öte yandan Ölüdeniz yolunda zaman, zaman uzun araç kuyrukları oluştu. (MY-İK-Y)
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