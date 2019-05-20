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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Fethiye'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Olay yerinde yaralının ambulansa alınışı

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri 

-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı. Kazada, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza; Akarca Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmail K. yönetimindeki 34 RB 0981 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Yaşar Gökdemir’e (15) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre savrulan Gökdemir ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ola yerinde Gökdemir'e yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gökdemir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü İsmail K. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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