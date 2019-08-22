Fethiye'de orman yangını - MUĞLA

- Yangının çıktığı alan - Helikopterin yangına müdahalesi - Yanan ağaçlar Muğla 'da orman yangını - Fethiye ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan, arazöz, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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