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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

yangının çıktığı bölgeden havadan görüntü

Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

-dumanların yükselmesi
-detaylar

( MUĞLA )- Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına 4 helikopter, 5 arazöz ve Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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