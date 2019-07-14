Fethiye’de orman yangını

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( MUĞLA )- Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor MUĞLA



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bugün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına 4 helikopter, 5 arazöz ve Muğla Büyükşehir itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

