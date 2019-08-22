Fethiye'de orman yangını (2) - MUĞLA

- Yangından genel görüntü, - Alevlerden görüntü, - Vatandaşların yangına müdahalesi, - Helikopterin çalışması - Fethiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlere havadan bir helikopter, karadan ise 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti.Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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