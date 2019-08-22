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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

yangından görüntüler

Makilik Alan Helikopter 

-helikopterin müdahalesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde yerleşim alanlarına yakın kesimde makilik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkiindeki makilik alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına başlarken, vatandaşlarda yangını söndürmek için ekiplere yardımcı oluyor.
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