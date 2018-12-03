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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye'de köpek zehirlenmelerine tepki - MUĞLA

Fethiye'de köpek zehirlenmelerine tepki - MUĞLA

- - Barış Manço Bulvarı'nda toplanan gruptan detaylar - Dövizlerden detaylar - HAYDED Başkanı Gökçen Gökmen Bayram'ın konuşması - Karanfillerden detayMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki köpeğin zehirlenerek öldürülmesi üzerine, aralarında yerleşik yabancıların da olduğu grup protesto düzenledi.
Foça Mahallesi'nde iki sokak köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine sosyal medyada örgütlenen grup, Barış Manço Bulvarı'nda toplandı.Ellerinde "Sevmiyor olman öldürmeni gerektirmez", "Katilimi bulun", "Hayvanlara eziyete hayır", "Doğanın dengesi hayvanlarla korunur" yazılı döviz taşıyan grup, köpeklerin ölü bulunduğu alana karanfil bıraktı.Eyleme bazı vatandaşlar köpekleriyle katıldı.
Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yıllardır yaşayan iki sokak köpeğinin kimliği belirsiz kişiler tarafından katledildiğini söyledi.

Öldürülen köpekleri mahallenin sakinleri gibi benimsediklerini ve bölgedeki esnaf tarafından beslendiğini anlatan Bayram, "Hayvanların kimseye zararı yoktu. Köpekleri anmak ve yaşanan olayı protesto amacıyla toplandık. Olayla ilgili Fethiye Belediyesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu." dedi.
Bayram, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin bir arada yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.Hayvana tahammülü olmayanın insana da tahammül edemeyeceğini savunan Bayram, "Bu insanlar tehlikeli. Fethiye gibi bir yerde bu gibi insanların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Köpekler, eylem yapılan bölgede yaşadığı için protesto gösterini de onların yaşadığı yerde yaptık. Bu bölgede yaşayan başka hayvanlar da var. Bu gibi olayların önüne geçilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Sosyal Medya Sokak Köpeği Tahammül Protesto Suç Duyurusu 

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