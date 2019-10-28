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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye'de kan davası cinayeti Haberi

Fethiye'de kan davası cinayeti Haberi

olay anı

Kan Davası Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-hayatını kaybeden şahsın fotoğrafı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü. Olay, Sabah saatlerinde Patlangıç Ölüdeniz Caddesindeki spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçede bir spor salonu işleten 26 yaşındaki Riyad Reşat Özkan, aralarında kan davası bulunduğu iddia edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Özkan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan zanlının kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını mercek aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler eşkali belirlenen şüphelinin bir otomobille olay yerinden kaçtığını tespit etti. Ekipler tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Özkan'ın Erzurumlu olduğu ve geçmiş yıllarda Erzurumlu başka bir aileyle kan davalarının bulunduğu öne sürüldü. Cinayetin Özkan'ın kan davası bulunan aile tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
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