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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye'de kamyon devrildi tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

Fethiye'de kamyon devrildi tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

- yolla saçılan domates ve sebzeler

Polis Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-- vatandaşların domates ve sebzeler sağlam olanları toplaması
-- kara yolları ekiplerinin yol temizlemesi
-- detaylar

( MUĞLA )- Devrilen kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, domates ve sebze yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tonlarca domates ve sebze yola saçılırken kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Fethiye-Muğla karayolunda meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’nden yüklediği domates ve sebzeleri Manisa'ya götüren Hakan Akbaş idaresindeki, 45 M 8213 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyon yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada Akbaş ile kamyonda bulunan Hakim Çiçek ve Ramazan Yıldız yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından kara yoluna saçılan domates ve sebzeler nedeniyle ulaşım trafik polisleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin iş makinaları ile yol temizlenirken, etrafa saçılan domatesler ve sebzelerin sağlam olanları toplandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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