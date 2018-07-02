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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - MUĞLA

Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - MUĞLA

- Kazanın meydana geldiği bölgeden detaylar - Kaza yapan araçlardan detaylar - Yaralılara müdahale görüntüler - Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden detaylar Muğla 'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Devran Beken idaresindeki 48 FA 605 plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi 191 ile 171 Sokak kavşağında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve arkasında tekne bağlı olan 07 TN 352 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Beken ile yanındaki Alkan Kaya, diğer araçtaki Metin Erten ve Semih Erten yaralandı. Yaralıları bazı vatandaşlar battaniye, sağlık görevlileri ise montlarını sararak korumaya çalıştı.İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Metin ve Semih Erten'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane Sağlık Ekipleri 

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