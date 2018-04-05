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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fethiye'de gözaltına alınan uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı

Fethiye'de gözaltına alınan uyuşturucu taciri şahıs tutuklandı

uyuşturucu maddelerden görüntüler

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-zanlının adliyeye çıkışı
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, M.A. (25) gözaltına alındı. M.A’nın Patlangıç Mahallesi’ndeki evinde ve otomobilinde narkotik madde arama köpeği Hera’nın da destek verdiği aramada bir ruhsatsız tabanca, 18 adet kilitli poşet içerisinde 1 kilogram 724 gram esrar, hassas terazi, 59 tabanca fişeği ile ekili vaziyet 25 kök Hint keneviri ele geçirildi Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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