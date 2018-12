Fethiye’de fırtına ve yağış evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi Video

-- zarar gören evler

-- zarar gören seralar

-- detaylar

-- Fırtına nedeniyle oturduğu evin çatısı uçan Yasemin At röportaj

-- Evde annesi ile bulunan Hüseyin At röportaj

-- serası zarar gören Hasan Özkan röportaj

-- Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü röportaj



( MUĞLA )- Etkili olan fırtına'da bir seranın naylonu yırtıldı, ekili sebzeler zarar gördü MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, bir evin çatısını uçururken, bazı ev ve seralar da zarar gördü. İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, Karagedik Mahallesi'nde bir evin çatısını uçururken, ev kullanılamaz hale geldi. Fırtınadan dolayı iki evde hasar meydana gelirken, naylonları parçalanan seraların içerisindeki domates ve patlıcanlar da zarar gördü. Fırtına nedeniyle oturduğu evin çatısı uçan Yasemin At, İHA'ya yaptığı açıklamada, fırtına sırasında evde çocuklar ile olduğunu ve bir anda deprem olduğunu zannettiğini, çatı sallanınca çocuklarının üzerine kapandığını söyledi.



Komşularının yardımıyla evden çıktıklarını anlatan At "Evimizin duvarını ellerimizle ördük. Canımıza bir şey olmadığı için mutluyuz. Başımızı sokacak bir evimiz kalmadı” diye konuştu.

Evde annesi ile bulunan Hüseyin At "Evde oturuyordum annem bir anda üstüme atladı ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra dışarıya çıktık çok korktum" dedi.

Serası fırtınadan serası zarar gören mahalle sakini Hasan Özkan da içerisinde domates olan bir dönüm serasının naylonunun fırtına nedeniyle yırtıldığını kaydetti.

Özkan, sadece naylondan zararının yaklaşık 5 bin lira olduğunu belirtti.

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü ise "Gece olduğu için 3 ev ile bazı seralarda hasar olduğunu öğrenebildik. Gündüz tüm mahalleyi dolaşarak başka hasar olup olmadığını anlayacağız. Sabah yetkililerle mahallede hasar tespiti yapacağız. Vatandaşların mağduriyetini gidereceğiz” diye konuştu.