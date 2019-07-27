Fethiye'de domates yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Video

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( MUĞLA )- Kaza sonrası kamyonetteki domatesler yola saçıldı MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille domates yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen kamyonetteki domatesler yola savruldu. Kaza, Fethiye - Muğla Karayolu Çatalarık kavşağında meydana geldi. İbrahim Kurtçu (51) yönetimindeki 48 D 2823 plakalı domates yüklü kamyonet, İbrahim Büyükkocagöz (50) idaresindeki 63 RB 631 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sürücüler Kurtçu, Büyükkocagöz ile kamyonette bulunan Havana Kurtçu (48) ve Emel Uluç (32) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Karayolunda saçılan domates ve kasalar nedeniyle trafik, polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

