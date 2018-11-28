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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye'de denizin rengi turkuaza döndü

Fethiye'de denizin rengi turkuaza döndü

- denizin turkuaz rengi

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( MUĞLA ) (Fotoğraflı) Murat Yalçın MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından denizin rengi turkuaza dönüştü. İlçede iki gündür etkili olan yağışlar öğle saatlerinde ara verdi. Yağışın durmasının ardından Dünyaca ünlü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi’nde rüzgar etkili oldu. Rüzgar şiddetini artırınca denizin büyük bölümünün rengi turkuaza döndü. Eşsiz manzarayı gören bazı ilçe sakinleri turkuaza rengini izlerken o anları kayıt altına aldı. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.
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