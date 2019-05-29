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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye'de deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler şaşırttı

Fethiye'de deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler şaşırttı

-deniz dibin dalgıç kamerası

Çevre Haftası Kamera Farkındalık Irak 

-- çöplerin çıkartılması
-- çıkan çöplerin sergilenmesi
-- detaylar
-- MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen röportaj
-- Gönüllü dalgıç İbrahim Aydemir röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Fethiye'nin dünyaca ünlü yat ve turistlik uğradığı Göcek Mahallesin'de Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV) ile Göcek Liman Başkanlığı işbirliğinde çevre haftası kapsamında deniz dibi temizliği yaptı. Göcek liman girişinde 7 gönüllü dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada dalgıçlar denizden klozet, lastik, yemek tabağı, sandalye, metal, plastik ve cam atıkların da olduğu 100 kilogram atık çıkarıldı. MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen, yaptığı açıklamada, MUÇEV olarak çevreyle ilgili tüm etkinliklere destek sağlamaya çalışıyoruz. Daha temiz bir Göcek için 3 ayda bir benzer etkinlikler yapacağız dedi.
Temizlikle ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Gökmen, "Denizin dibinden çıkan eserleri de bu amaçla sergiliyoruz. Bölgedeki gemici ve kaptan arkadaşlar da görüyor. Çıkan malzemelerin çoğu bilinçli olarak atılan değil düşen atıklar. Denizi kullananların bunları attığını düşünmüyoruz ama çıkan klozeti görünce şaşkınlık yaşadık” diye konuştu.
Gönüllü dalgıç İbrahim Aydemir ise denizin dibinde cam ve plastik atıklar, tekerlekler ve klozetin olmaması gerektiğini ifade etti.
Aydeniz, denizin gelecek nesle temiz bırakılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.
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