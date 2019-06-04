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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fethiye'de dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı Haberi

Fethiye'de dalgıçlar deniz dibinde bayramlaştı Haberi

- deniz dibinde bayramlaşma

Dalış Turizmi İlginç Görüntü Bayramlaşma 

-- şeker ve kolanya ikramı
-- detaylar
-- önder diktaş röportaj

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, deniz dibinde bir birlerine şeker ve kolonya ikram ederek bayramlaştı. Fethiye'de Doğadayız dalış merkezinden 7 dalgıç, Dalyan Koyu açıklarında 6 metreye dalış yaparak bayramlaştı. Sıraya geçen dalgıçlara kolonya dökülüp, suyun altında şeker ikram edilirken, bazı dalgıçların şekeri yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.Bir dalgıç da "Şeker tadında bir bayram geçirmenizi dileriz. İyi Bayramlar" yazılı döviz açtı. Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük hayatta yapılan aktiviteleri su altında hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını anlatan Diktaş, “Su altında bayramlaştık. Kolonya ve şeker ikramımız oldu. Fethiye dalış turizminde önemli bir yere sahip. Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.
(MY-OD-)
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