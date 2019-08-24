Fethiye'de çöp seferberliği Haberi

-- koylarda yapılan temizlikler

-- detaylar

-- fethiye belediye başkanı alim karaca açıklama

--Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan açıklama



( MUĞLA ) MUĞLA



- Fethiye Belediyesi ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla 41 mahallede yapılan temizlikte 4.5 ton çöp toplandı. Fethiye Belediyesi, vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmalarını da arttırdı. ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Çalış Kuş Cenneti, Göcek, Ölüdeniz Sahili başta olmak üzeri 41 mahallede temizlik çalışması yapıldı. Temizlik kampanyasına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Deniz Ticaret Odası Şaban Arıkan, muhtarlar, meclis üyeleri, ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Belediyesi ve Fethiye Deniz Ticaret Odası işbirliğinde yaklaşık bin kişinin katılım sağladığı ‘Daha Temiz Bir Fethiye İçin Birlikte Temizliyoruz’ sloganıyla başlatılan Temizlik Kampanyası, Fethiye’nin çeşitli mahallelerinde, koylarında ve adalarında gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi önü, Çalış Kuş Cenneti, Göcek Belediyesi önü, Ölüdeniz Sahili ve Kayaköy Köy Kahvesi önünde toplanan vatandaşlar, temizlik kampanyasına destek verdi. Fethiye Belediye Başkan ıAlim Karaca da, Belediye önünden kalkan teknelerle Fethiye’nin koylarına giderek, vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı. Temizlik kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaca, “41 mahallemizi, STK’larla ve vatandaşlarımızla birlikte temizledik. Bu kampanyalar önümüzdeki günlerde aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu kampanya Fethiye’nin geleceği için çok önemlidir. Gönül isterdi ki bu kampanyalara ihtiyaç duyulmasın. İnsanlar bilinçli bir şekilde çevreyi korusun. Ama maalesef gelen tatilcilerimiz de başta olmak üzere koylarımızda ve mahallelerimizde çöpler oluşabiliyor. Bizler de Belediye olarak, Deniz Ticaret Odası’yla ve duyarlı insanlarla birlikte bu kampanyayı başlattık. Yüzlerce insan denizden ve karadan bu kampanyayı yürütüyorlar. Bugün biz teknelerle koylara ve adalara geldik. Diğer mahallelerimizde de muhtarlarımız öncülüğünde yüzlerce vatandaşımız temizliğe devam ediyor” diye konuştu.

Burada bir sorun varsa bu tüm Türkiye’nin sorunudur Son zamanlarda Körfez kirliliği hakkında çıkan haberlerle ilgili de konuşan Başkan Karaca, “Siz de gördünüz ki bütün koylar pırıl pırıl. İnsan sağlığını tehdit eden hiçbir şey yok. Yapılan analizlerde hiçbir plajda tehlike arz edecek bir durum olmadığı tespit edildi. Sizler de biliyorsunuz ki Fethiye Körfezi’nde plaj yok ve denize girilmiyor. Bu yıllardır devam eden bir sorundur. Bu sorunu hep birlikte çözmek istiyoruz. Burada bir sorun varsa bu herkesin, tüm Türkiye’nin sorunudur. İnsanlar sorumsuz bir şekilde hareket ediyorlar. Buradaki esnafımızı ve turizmcilerimizi düşünmeden sadece benim siyasi kimliğime bakarak siyaset yapıyorlar. Burada amacımız Fethiye’mizi korumak, esnaflarımızı korumaktır. Buradaki sorunların değerlendirilip birlik olarak bu sorunu çözmek zorundayız. Burada siyaset yapmayacağız. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Fethiye dünyanın en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Siyaset yapmadan buradaki sorunları hep beraber çözmeliyiz. Biz Işıklar Ülkesi olan Fethiye’mizde geleceğimiz adına bu temizlik kampanyalarına aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Ben bu kampanyaya destek veren başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere tüm STK’lara ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Arıkan, “Karaca bize denizcilik için açık çek verdi.” Fethiye Belediyesi’nin her fırsatta yanlarında olduğunu vurgulayan Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, "Başkanımız biz denizcilere açık çek verdi ve ‘Sizinle her şekilde çalışmaya hazırım’ dedi.

Bugün sevindiren bir durumla karşı karşıyayız. Fethiye için yapılan bu kadar kötü reklamın ardından gördük ki koylarımız pırıl pırıl. 3-5 sene önce koylarımıza geldiğimiz zaman pislikten geçilmiyordu. Bugün sizlerin de gördüğü gibi çok fazla görsel kirlilik bulunmuyor. Yaptığımız kampanyalardan sonra halkımız ve tatilciler biraz daha bilinçleniyor. Bizim işimiz çevreyi temizlemek değil, bu kampanyalarla bilinç oluşturmaktır. Burada hepimiz tatil yapıyoruz. Temiz bir yerde tatil yaparak daha huzurlu oluruz. Bu kampanyaları belirli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz" diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti. (MY-İK-Y)

