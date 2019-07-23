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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

alkollerin kamyonetten indirilişi

Polis Sahte İçki Bild Eğlence Merkezi Harekete Geç 

-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bin 535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) ekipleri harekete geçti. Ölüdeniz Mahallesi bir eğlence merkezine operasyon düzenledi.
KOM ekipleri, iş yerinde gizli kapıyla girilen deposunda içinde bin 535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin ve müşteriye sunulmasının önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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