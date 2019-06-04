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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Fethiye’de bayram yoğunluğu

Fethiye’de bayram yoğunluğu

- plajdan görüntüler

Jandarma Yamaç Paraşütü Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu 

-- yamaç paraşütü yapanlar
-- detaylar
-- Antalya'dan eşiyle tatile gelen Murat Ceren röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- 9 günlük bayram tatilini geçirmek için Muğla'nın Fethiye ilçesini tercih eden tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatili ile birlikte Fethiye'yi tercih eden tatilciler Ölüdeniz Mahallesi’ne giden yolda trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin akışı jandarma ekiplerince sağlandı. Plajı dolduran tatilciler, sıcak hava ve güneşin tadını çıkarırken, kimileri deniz keyfi yaptı. Fethiye'nin Ölüdeniz mahallesinde bulunan Belcekız ve Kumburnu Plajı'nı dolduran turistler, şezlonglara uzanarak güneşin tadını çıkartırken, sık sık denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de Babadağ'dan yamaç paraşütü ile atlayış yapıp Belcekız Plajına iniş yaptı. Antalya'dan eşiyle tatile gelen Murat Ceren, havanın ve suyun çok güzel olduğunu söyledi.


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