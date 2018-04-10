Fethiye'de asansör kazası: 2 yaralı - MUĞLA

- Fethiye'de asansör kazası - 2 yaralı - Babataşı Mahallesi 779. Sokak'ta 3 katlı apartmandan detaylar - 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - 112 acil sağlık ekiplerinin asansörde yarılara müdahale anı - Asansör boşluğundan görüntü - Yaralıların ambulansa alınmasıFethiye'de asansör kazası: 2 yaralı - Bir apartmanda asansör kabininin düşmesi sonucu biri hamile iki kadın yaralandıMUĞLA (AA) - Fethiye'de bir apartmandaki asansör kabininin yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu biri hamile 2 kadın yaralandı.Babataşı Mahallesi 779. Sokak'ta 3 katlı apartmandaki asansör kabini, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.Asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ve Hacer Ersoy (39), yaralandı.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Ersoy'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.