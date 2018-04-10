Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Fethiye'de asansör kazası: 2 yaralı - MUĞLA

Fethiye'de asansör kazası: 2 yaralı - MUĞLA

- Fethiye'de asansör kazası - 2 yaralı - Babataşı Mahallesi 779. Sokak'ta 3 katlı apartmandan detaylar - 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi - 112 acil sağlık ekiplerinin asansörde yarılara müdahale anı - Asansör boşluğundan görüntü - Yaralıların ambulansa alınmasıFethiye'de asansör kazası: 2 yaralı - Bir apartmanda asansör kabininin düşmesi sonucu biri hamile iki kadın yaralandıMUĞLA (AA) - Fethiye'de bir apartmandaki asansör kabininin yaklaşık 5 metre yükseklikten düşmesi sonucu biri hamile 2 kadın yaralandı.Babataşı Mahallesi 779. Sokak'ta 3 katlı apartmandaki asansör kabini, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.Asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ve Hacer Ersoy (39), yaralandı.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Ersoy'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı