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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Fethiye’de 1’i çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Fethiye’de 1’i çocuk 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

- kaza anı

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Kamera Polis Ekipleri 

-- kaza yeri
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza bugün saat 12 sıralarında Fethiye-Antalya kara yolu Çamköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sabri Gök yönetimindeki 48 GU 999 plakalı otomobil, kavşakta Osman Sarıyar’ın kullandığı 48 JE 066 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe Ecrin Sarıyar (2), Furkan Sarıyar (17), Ernur Sarıyar (42) ve Zeynep Gök (68) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere gönderildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Öte yandan kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasına yansıdı.
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