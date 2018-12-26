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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fethiye - Antalya karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu Video

Fethiye - Antalya karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu Video

Kapan yolda çalışan ekipler

Karayolları Güzergah Jandarma Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Kapanan yolda oluşan uzun kuyruklar
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( MUĞLA ) MUĞLA

- uğla Fethiye'de etkili olan yağış sele döndü. Fethiye-Antalya karayolu sel sebebiyle ulaşıma kapandı. Fethiye istikametinden Antalya'ya ulaşım şu anda kontrollü olarak sağlanıyor. Seydikemer İlçesinin Karabel mevkilerinde sabahtan bu yana etkisini sürdüren sağanak, sele neden oldu. Antalya-Fethiye kara yolu, sel nedeniyle karayolunda taş yığınları oluştu. Selin sürüklediği taş ve toprak nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye, karayolları, Fethiye Bölge Trafik ve Seydikemer İlçe Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri iş makineleri ile yola sürüklenen taşlar temizlendi. Yolda, jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı güvenlik önlemi aldıktan sonra, trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Kara yolunda mahsur kalan otomobil sürücüsü Abdullah Avcı, yaklaşık bir saatten fazla yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Sürekli aynı güzergahta seyrettiğini ve başına ilk kez böyle bir olay geldiğini anlatan Avcı, "Kamyonların geçişine izin veriyorlar biz bekliyoruz. Geldiğimizde fazla kuyruk yoktu ama şimdi kilometrelerce araç kuyruğu oldu. Yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.
Yaklaşık 45 dakikadır yolda beklediğini belirten araç bir sürücüsü ise "Sel nedeniyle mağdur olduk. Bu yolu her zaman kullanıyorum. Bugüne kadar hiç problem olmamıştı. Tünel inşaatından dolayı bu duruma düştüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu.

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