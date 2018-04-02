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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fethiye açıklarında 70 kişinin kayıp olduğu ihbarı

Fethiye açıklarında 70 kişinin kayıp olduğu ihbarı

olay yerinden görüntüler

( MUĞLA - 1)- Tüm ekipler, havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarına başladı MUĞLA

Polis Şili Polis Ekipleri 


- Muğla’nın Fethiye ilçesinde açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine tüm ekipler seferber oldu. Öğlen saatlerinde Fethiye açıklarındaki 70 kişilik botun battığı yönünde ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, UMKE ve polis ekipleri de ihbarın gerçek olma ihtimaline karşı bölgeye geldi. Şu anda havadan, karadan ve denizden ihbara konu bölgeleri tarama çalışmaları başladı.
112 Acil servis ekipleri de başta olmak üzere bölgede herkes teyakkuz haline geçti. Şu an itibariyle herhangi bir kişi ya da batık bir deniz aracına rastlanmadığı belirtildi. (İK)
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