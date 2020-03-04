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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fetex Turizm Fuarı 10. kez kapılarını açtı

Fetex Turizm Fuarı 10. kez kapılarını açtı

Fuarın açılışından ve fuar alanından görüntü

Sivil Toplum 

-Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner’in konuşması
-MARFO Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan konuşması
-Detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, İçecek İhtisas Fuarı (FETEX) bu yıl 10. kez kapılarını açtı. Çamköy Mahallesi'ndeki Bekir Eser Çamköy Semt Pazaryeri'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan fuarda, 10 firma stant açtı. Fethiye Belediyesinin ev sahipliğinde Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Ticaret ve sanayi Odası ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 10. kez kapılarını açan fuar ilk gün yoğun ilgi gördü. FETEX'in açılışına Fethiye Kaymakamı Muzzaffer Şahiner ve sivil toplum örgütü temsilcileri yaparken davetliler de yoğun ilgi gösterdi. Fuarın açılışında konuşan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, dünyanın birçok ülkesindeki korona virüs salgınının neden olduğu krizin Türkiye açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Avrupa genelinde insanların korona virüs nedeniyle kapalı ortamlarda kaldığını anlatan Şahiner, “Şu anda ülkemizde bu tehlikenin olmaması bizim için büyük fırsat. Turizm sezonuna en iyi şekilde hazırlanıp bölgemize gelen turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız. Tüm hazırlıklarımız ve çalışmalarımız bu yönde” dedi.
Fuarın 7 Mart'ta sona ereceği belirtildi.
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