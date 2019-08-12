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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Festivaller şehri Artvin’de yılda 84 festival yapılıyor

Festivaller şehri Artvin’de yılda 84 festival yapılıyor

Festivallerden detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

Uluslararası Festival Güreş Yayla Şenlikleri 


- 315 köyü, 9 ilçesi bulunan Artvin’de, yılda farklı tarihlerde 84 festival yapılıyor. Artvin’de özelikle yaz aylarında Kültür sanat festivalleri kapsamında bir birinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Köy ve yayla şenliklerinin yanı sıra uluslararası olmak üzere farklı tarihlerde 84 festival düzenleniyor. Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen başta boğa güreşleri, olmak üzere, insan güreşleri, yayla festivalleri ve köy şenlikleri adı altında farklı kültürlerden çok sayıda insan bu festivallerde bir araya geliyor. Önceden belirlenen festival tarihlerinde bölge halkı festivalin düzenlendiği alanda bir araya gelerek bazen iki gün, bazen dört olmak üzere gerçekleşen şenliklerde doyasıya eğleniyor. Artvin’in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşlerine yılda yaklaşın 30 bin kişi katılıyor.Gelenekselleşen festivallerin tek amacı, geçmişten gelen kültürü yaşatmak olsa da düzenlenen festivaller şehrin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. (AG-EK
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