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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Festivalin son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri Haberi

Festivalin son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri Haberi

Türk Yıldızlarının gösterisi

Efes Gösteri Uçuşu Forma 

-Vatandaşlar
-Genel detay

( İSTANBUL )- TEKNOFEST'te Solo Türk ve Türk Yıldızları son kez havalandı İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akınına uğradı. TEKNOFEST’in son gününde de Solo Türk’ün uçuşunu vatandaşlar ilgi ile izledi. Solo Türk’ün ardından havalanan Türk Yıldızları’nın gösterisi ise nefes kesti. TEKNOFEST'te son uçuşlarını yapan Türk Yıldızları ve Solo Türk muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.
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