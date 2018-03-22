Festivali bornoz giyerek tanıttılar - DENİZLİ

- Dernek yöneticilerin bornoz giyme görüntüleri - DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koltuksuz'un konuşmasıFestivali bornoz giyerek tanıttılar - Denizli 'de "7. Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali"nin tanıtım toplantısına katılanlar, giydikleri bornozlarla basının karşısına geçti - Bu sene bornozların rengi, Zeytin Dalı Harekatı'na atfen kırmızı ve beyaz olarak tasarlandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Dünya Türk Havlu ve Bornoz Festivali", katılımcıların bornoz giydiği toplantıyla tanıtıldı. Denizli Gazeteciler Cemiyetindeki tanıtım toplantısına, festivali organize eden Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS), projeye destek veren Denizli Genç İşadamları ile Babadağlı Sanayici ve İşadamları derneklerinin yöneticileri ile üyeleri katıldı. Tüm katılımcılar, kırmızı ve beyaz renkli bornoz giyerek basının karşısına geçti.DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koltuksuz, festivali Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) desteğiyle yaptıklarını söyledi.
Festivalin 24 Mart Cumartesi günü Bayramyeri Meydanı'ndan başlayarak 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na doğru kortej yürüyüşüyle başlayacağını anlatan Korkusuz, geçen yıl turkuaz olan rengin bu yıl Zeytin Dalı Harekatı'na atfen kırmızı ve beyaz olarak belirlendiğini kaydetti. Koltuksuz, şöyle konuştu:"Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük başarı gösteren ordumuza, bayrağımıza gösterdiğimiz saygıdan dolayı bu sene bornozumuzu kırmızı ve beyaz olarak düzenledik. Bu sene bornozda "Turkish Towels" logosunu da kullandık. Türk havlusunun bütün dünyada daha iyi tanıtılması için Denizli İhracatçı Birliğinin başlattığı ortak logo uygulamasına destek veriyoruz."Festivalin ana programın 24 Mart'ta Denizli 'de yapılacağını dile getiren Koltuksuz, etkinlikte bin bornoz ile bin 500 havlunun dağıtılacağını bildirdi. Denizli ve ilçelerinde panel ve konserlerin düzenleneceği festival, 30 Mart Cuma günü İstanbul Eminönü'deki Sultan Hamamı Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle sona erecek.