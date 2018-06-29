Festivalde protokol üyeleri kadınlardan oluşan ‘mehteran takımı’ eşliğinde yürüdü

-Kadın mehteran takımından görüntü

-Protokol üyelerinin yürümesi

-Dokuma tezgahlarından farklı planlarda görüntü



( DENİZLİ )- 18. Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali başladı DENİZLİ



- Denizli’de bu yıl 18'incisi yapılacak olan ‘Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali’ başladı.

Festivalin açılışında protokol üyeleri ve katılımcılar kadınlardan oluşan mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. Şevval Sam, Otilia Bruma, Grup Abdal, İstanbul Girls Orchestra, Tuğba Yurt ve Buray gibi sanatçıların sahne alacağı festivalde pek çok etkinlik de gerçekleştirilecek. Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan festival, protokol üyelerinin kurdele kesip kortejin meydandan Şükür Camii Meydanına kadar yürümesi ile başladı.

Festivalin açılışını Buldan Kaymakam Vekili Hatice Cemre İncesu, Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ve davetliler yaptı. Açılışın ardından Aydın Kuvay-ı Milli’ye Derneği Zeybek Grubu, Buldan Dört Eylül FMŞ Erensoy Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sundu. Sonrasında ise protokol üyeleri festival alanına kurulan dokuma tezgahlarında çalışan ustaları ziyaret etti. Protokol üyeleri tezgahlarda kumaşların dokunmasını bir süre izledikten sonra ustalardan bilgi almayı da ihmal etmedi. Protokol üyeleri daha sonra Belediye El sanatları ve Kültür Merkezinde, Buldan Belediyesi ve Hayvanları Koruma Derneği işbirliği ile gerçekleşen "Kuşlar Sizi Çağırıyor" mumlu batik ve fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Festivalle bilgi veren Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, 18'incisi gerçekleşecek olan festival ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, herhangi bir aksama olmaması için titiz davrandıklarını belirterek, Türkiye’nin her tarafından vatandaşları Buldan’da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.





