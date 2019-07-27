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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti

-Bafra motosiklet kulübünü ATV ve motosiklet gösterisi görüntüleri

Su Sporları Ali Öz Efes Yurt Dışı Festival 

--Vali Osman Kaymak , Milletvekili Çiğdem Karaaslan tekne turu
--Su sporlarından görüntüler
-- Ringo su aktivesinde suya düşen gencin düşü anı ve tekneye alınışı
-- Ak Parti Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan konuşması
--Detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapıkaya Festivali"nde su sporları ve motosiklet gösterileri nefes kesti. Etkinliğe katılarak gösterileri izleyen Samsun Valisi Osman Kaymak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan su sporlarını denedi. Festival alanını dolduran konuklar gönüllerince eğlenirken, motosiklet gösterileri büyük bir heyecanla izlendi. İlginç görüntülerin yaşandığı su sporları, adrenali yüksek gösterilere sahne oldu. Tekne gezisine katan Vali Osman Kaymak ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Ringo su aktivesine katılan konuklar büyük heyecan yaşadı. Herkesi festivale davet eden Vali Osman Kaymak, Kapıkaya Festivali'nin Türkiye’nin en renkli ve geniş katılımlı bir festivali olduğunu söyledi.

Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, "Bafra Kapıkaya Festivali'nde büyük bir coşku yaşanıyor. Tabi bu sene etkinliklerin sayısı da artmış, niteliği de artmış. Su sporlarını denedik, buradaki vatandaşlarla bir araya geldik. Çadır kampını gördük. Bu festivali özel kılan çok yanı var. Hakikaten bu sene Türkiye çapında, yurt dışından yoğun bir katılım olduğunu biliyoruz. Bir özellik daha ekledi değerli Bafra Belediye Başkanımız bu sefer ki festivale. Türkiye’nin çevre dostu sıfır atığın merkezi temalı festivali oldu. Doğada Rabb'imin yaratığı güzelliklerle doya doya o anı paylaşırken aynı zamanda onu koruyarak da bu festival alanından ayrılacağız. Ama her sene artan alaka ve etkinliklerin kalitesiyle birlikte ben inanıyorum ki Kapıkaya Festivali önümüzdeki dönemde Türkiye çapında daha çok ses getirecek. Bununla ilgili emeği geçen her kese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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