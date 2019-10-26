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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Festivalde ‘CZN Burak’ izdihamı

Festivalde ‘CZN Burak’ izdihamı

CZN Burak ve siyasiler

Sosyal Medya Çiğ Köfte Yemek Yarışması Zeytinyağı Polis Ekipleri 

-Burak’ın çiğ köfte yapması
-Canan Karatay konuşmaları
-Burak Özdemir konuşma
-Yaşanan izdiham
-Polislerin gelmesi
-Burak Özdemir’in polis eşliğinde gitmesi

( HATAY )- Kalabalığın arasından kalan CZN Burak festival alanından polis eşliğinde çıkarıldı HATAY

- Hatay’da sosyal medya fenomeni ‘CZN Burak’ın katıldığı festivalde izdiham yaşandı. Kalabalığın arasından kalan CZN Burak festival alanından polis eşliğinde çıkarıldı. ‘CZN Burak’ lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Hatay’ın Altınözü ilçesinde 3.’sü gerçekleştirilen zeytin ve zeytinyağı festivaline, Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi’nin davetlisi olarak katıldı.
Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ve Prof. Dr. Canan Karatay ile birlikte festival alanında gerçekleşen zeytinyağlı yemek yarışmasında misafirlere çiğ köfte yapan Burak Özdemir, daha sonra hayranlarıyla bir araya geldi. Çevresindeki kalabalığın fotoğraf çekilme taleplerine yetişemeyen Burak Özdemir bir süre sonra yoğun kalabalığın arasında kaldı. Bulunduğu alanda güçlükle ayakta durabilen Burak Özdemir, durumu fark eden polis ekipleri tarafından çembere alınarak, polis eşliğinde festival alanından uzaklaştı. Festival daha sonra zeytinyağlı yemek yarışmasıyla devam etti.
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