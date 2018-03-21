Festivalde at huysuzlandı, şehzadeler yaya kaldı

-- Huysuzlanan atın sahibi tarafından sakinleştirilmeye çalışmasından detay

-- Atın kendisini çekmeye çalışan sahibini yaralaması

-- Temsili şehzadelerin attan indirilmesi ve yaya gitmesi

-- Yaralı fayton sürücüsünden detaylar



( MANİSA ) -- Manisa 478. Mesir Macunu Festivali kortejinde temsili Osmanlı şehzadelerini taşıyan fayton atı huysuzlanınca sahibini yaraladı- Sahibinin tüm ısrarına rağmen hareket etmeyen fayton atı kortejden çıkarılırken, faytondan inen temsili şehzadeler korteje yürüyerek devam etti MANİSA



- Bu yıl 478.’si düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin karma töreni kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, Osmanlı şehzadelerini taşıyan fayton atı huysuzlanınca kendisini ilerlemesi için çekmeye çalışan sahibini yaraladı. Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen fayton kortejden çıkarılırken, faytondan inen temsili şehzadeler korteje yürüyerek devam etti. Manisa’da, 478. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşü ve mesir macunu karma töreni ile başladı.

Kortej yürüyüşüne mehter takımı eşlik ederken, kortejde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri ile tarihi şahsiyetler temsil edildi. Protokol ve çok sayıda vatandaş, Hükümet Konağı önünden Sultan Camisi’ne kadar yürüdü. Kortej sırasında protokol üyeleri evlerinin balkonunda ve yolun kenarlarında toplanan halkı selamladı. Kortej yürüyüşü sırasında huysuzlanan bir fayton atı ortalığı birbirine kattı. Kortej ilerlerken şehzadelerin bulunduğu faytonlardan birindeki at hırçınlaşmaya başladı.

Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen faytonu çeken at, kendisin çekmeye çalışan sahibini de yüzünden yaraladı. At bir türlü sakinleşmeyince temsili şehzadeler faytondan indirilerek, yola yaya devam ettiler. Çevredeki vatandaşlar yaralı fayton sürücüsüne mendil uzatırken, fayton kortejden çıkarılarak geri döndürüldü. (ÖND-

