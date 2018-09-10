- Festivalde 600 yıllık gelenek yaşatıldı Haberi

--Cumhuriyet Meydanında gelin alayının karşılanması

--Oyunlar

--Yöresel türküler

--Geline kına yakma

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivalinde 600 yıllık gelin alma geleneği canlandırıldı. Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediye Başkanlığı ve Akseki Eğitim Hayratı Derneği tarafından 3 gün süre ile düzenlenen etkinliklerin son gününde Akseki'nin Ceceler mahallesinin 600 yıllık geleneği olan gelin alma ve düğün alayı geleneği yaşatıldı. Yüzlerce kişiden oluşan düğün alayı ve at üzerine gelen gelin alayı Cumhuriyet Meydanı festival alanında vatandaşlar tarafından gelin alayı karşılandı. Yöresel türküler ve oyunlar oynandı. Geline kına yakıldı. Düğün alayı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

